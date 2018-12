Chapron: "Je préférerais que Diego Carlos joue"

Tony Chapron a répliqué vendredi à Diego Carlos sur Canal+ Sport, alors que le défenseur nantais se plaignait que l'arbitre avait chambré à propos d'une demande de temps additionnel: "Je préférerais qu'il joue. A 3-0, on ferait mieux de se concentrer sur le jeu et sa prestation défensive que sur les arbitres. Quand on prend trois buts, c'est un peu facile de s'attaquer à l'arbitre. Je pense qu'il a dû lui demander du temps additionnel supplémentaire, et l'arbitre a dû dire qu'il y avait 3-0, et qu'avec quatre minutes de plus, il n'y aurait toujours pas de but. Quand on perd, c'est mieux de se concentrer sur ce qu'on n'a pas su faire." Saint-Etienne a battu Nantes 3-0 (15e journée de Ligue 1).