Chapron critique Garcia

Tout récemment, Rudi Garcia a encore évoqué l'arbitrage... L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'hésite pas à reprocher publiquement aux officiels leurs mauvaises décisions, avérées ou pas. Ce fut le cas face à l'Eintracht Francfort en Ligue Europa, puis au sortir de la défaite consommée dimanche dernier au Vélodrome face au Paris Saint-Germain en championnat (0-2). Tout au long de son parcours sur les bancs de touche, l'ancien manager de l'AS Rome n'a jamais hésité à s'en prendre à ceux qui sont les garants des lois du jeu.

Quitte à en faire trop ? Assurément selon Tony Chapron, ancien arbitre fraîchement retraité et qui a pu des années durant se frotter au personnage. "Je suis admiratif de son parcours et de son palmarès, c'est très certainement l'un des meilleurs entraîneurs français et un grand manager, concède-t-il de prime abord dans les colonnes de L'Equipe ce mercredi. Toutefois, il sera à mes yeux le meilleur le jour où il arrêtera de se plaindre de l'arbitrage après chaque défaite". Le constat est cinglant, et l'ex-arbitre d'aller encore un peu plus loin dans son analyse.

"Rudi Garcia devrait avoir un discours de vainqueur, pas un discours de victimisation. Les perdants cherchent toujours des excuses après leurs échecs, les champions trouvent des solutions. J'espère qu'il deviendra bientôt un grand champion", conclut-il. Le coach de l'Olympique de Marseille appréciera sans doute ces remarques, qui pourraient presque ressembler à des conseils. Reste à savoir quelle valeur le Phocéen pourra bien donner à cet avis éclairé.