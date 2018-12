Cette partie fine qui fait tache à Rennes

Cinquième coach de Ligue 1 débarqué au terme de ce week-end (*), Sabri Lamouchi n'a pas survécu à l'humiliation de son équipe du Stade Rennais à domicile face à Strasbourg (1-4). Un limogeage qui intervient dans un contexte déjà perturbé par l'épisode de l'altercation à l'entraînement entre Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud. Et qui a la lumière des dernières révélations du journal L'Equipe laisse à penser que Lamouchi pourrait aussi avoir payé la perte du contrôle de son vestiaire.

Le quotidien sportif livre les détails d'une soirée particulière en marge du match de Ligue Europa sur le terrain des Tchèques de Jablonec, remporté (1-0) par des Rennais, dont la préparation, au moins pour une part du vestiaire, n'est pas passée auprès de la direction du club. Ou comment quatre à six joueurs, selon nos confrères, parmi lesquels des cadres du groupe et une recrue estivale, ont cru bon d'organiser dans leur hôtel de Liberec une partie fine entre alcool et filles, invitées avec l'aide du service de sécurité de l'établissement à rejoindre les chambres en toute discrétion.

"Autre symbole fort à cette soirée, la présence d'un leader du vestiaire", écrit L'Equipe, qui fait état d'une simple amende financière pour les coupables. Une sanction dont la nature plutôt clémente n'aurait pas manqué de surprendre certains coéquipiers plus zélés. Lamouchi s'est-il senti, lui, désavoué qu'Olivier Létang fasse si peu de cas d'une telle remise en cause de son autorité par ses joueurs ? Un constat s'impose: la crise à Rennes est totale...

(*) Après Gustavo Poyet (par Ricardo à Bordeaux), Miguel Cardoso (par Vahid Halilhodzic à Nantes), Leonardo Jardim (par Thierry Henry à Monaco) et Antoine Kombouaré (par Jocelyn Gourvennec à Guingamp).