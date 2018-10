"Cavani ? Ça va venir"

Avec six buts et deux passes décisives en 10 matches, toutes compétitions confondues, le début de saison d'Edinson Cavani est loin d'être infamant. Mais l'Uruguayen, qui voit ses partenaire d'attaque Neymar et Kylian Mbappé le devancer au classement des buteurs, en veut plus. Et il affiche surtout une certaine crise de confiance, évidente, ou du moins un certain agacement, lui qui n'a plus marqué depuis trois rencontres. Une série qui avait débuté lors de ce match face à Lyon (5-0) où le "Matador" était sorti en première période, "sacrifié" par Thomas Tuchel après l'expulsion de Presnel Kimpembe. Ensuite il y a eu de gros ratés contre Amiens (5-0) et un match plus difficile sur le plan collectif face à Naples (2-2), où une fois encore Cavani n'a pas fini la rencontre.

"L'explication ? C'est qu'il pense trop, a expliqué l'entraîneur allemand samedi matin en conférence de presse. Il est dans une situation où il n'est pas satisfait parce qu'il ne marque plus depuis quelques matches. C'était dur pour lui, ma décision contre Lyon, de jouer sans lui après le carton rouge. C'est un peu dur, maintenant il est peut-être un peu fatigué parce qu'il a joué avec l'Uruguay au Japon, un long voyage. Contre Amiens, contre Naples, il a tout fait, mais il veut trop ce but. Et dans la vie, quelques fois, tu dois avoir de la patience, et te dire que les choses font finir par arriver. Ça va venir. Quand tu travailles pour l'équipe..."

Dimanche soir, Cavani va retrouver un stade Vélodrome où il garde un excellent souvenir, celui de son coup franc égalisateur dans le temps additionnel, la saison passée (2-2). Pour ce match de gala, il n'est pas question pour Tuchel de sacrifier son soldat uruguayen, ou même d'enlever un joueur offensif pour apporter plus de sécurité défensive à son équipe. "Je veux jouer avec "Ney" (Neymar), avec Kylian (Mbappé), avec "Edi" (Cavani) et avec "Di Ma" (Di Maria), a martelé Tuchel. On peut jouer avec les quatre, j’en suis convaincu."