Cavani assure l'essentiel

Ce n’est certainement pas la plus belle mais c’est une victoire qui compte. Après s’être adjugé le record continental (à l’échelle des cinq grands championnats) en enchaînant 13 succès pour lancer sa saison en L1, le PSG s’est offert un record en interne ce samedi en dominant Toulouse. Jamais jusqu’alors le club parisien n’avait aligné 14 victoires en championnat (stoppé à 13 en août 2015 après une série démarrée en mars), c’est désormais chose faite en ce jour de 14e levée.

Neymar et Mbappé touchés dans leurs sélections respectives lors de la trêve internationale, Thomas Tuchel avait décidé de ne prendre aucun risque dans la perspective du choc – crucial - à venir en Ligue des champions face à Liverpool, mercredi au Parc des Princes. Aussi Cavani pouvait-il se sentir bien seul aux avant-postes, accompagné par un Draxler et un Di Maria apparus bien timorés pout l’occasion. Esseulé, certes, l’Uruguayen revigoré par son récent triplé monégasque n’a pas manqué de s’illustrer. Dès les premières minutes, le Matador a fait parler sa technique et son sens du but pour frapper (1-0, 10e). L’un des rares coups d’éclat parisiens de la soirée.

Au-delà de ce 180e but toutes compétitions confondues à mettre à l’actif du goleador sous le maillot du PSG, le leader écrasant de l’élite (15 points d’avance sur son premier poursuivant provisoire, l’OL) n’a pas livré un grand match face à un TFC bien regroupé sur ses arrières et potentiellement tranchant en contre. A l’entame du dernier quart d’heure, Jullien (76e) et Mubele (77e) ont d’ailleurs loupé le coche d’un rien devant la cage défendue par Buffon. "Parfois, ce n'est pas possible de jouer mieux que ça, dixit Cavani, le héros du jour, sur l’antenne de Canal+ au terme de la rencontre. Toulouse a fait un bon match défensif. Il y a des choses à améliorer, mais l'important c'est de continuer notre série de victoires. Maintenant, il faut bien se préparer pour Liverpool, ce sera un grand match !" Rendez-vous est pris.