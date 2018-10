Caen-Samba: "L'arbitrage maison, je connais"

Battu à Marseille (2-0), ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen n'a pas digéré l'arbitrage de cette rencontre. Plusieurs décisions liées à l'assistance vidéo n'ont pas plu au visiteurs. Notamment l'ouverture du score du Kostas Mitrogou où Lucas Ocampos, en position de hors-jeu, passe devant le gardien Brice Samba.

"Il me gêne clairement, a pesté l'ancien Marseillais en zone mixte. Quand Mitroglou met la déviation, Lucas passe exactement devant moi, à ce moment-là. Du coup ça me gêne. Je fais signe à l'arbitre et je pense que s'il y a eu une hésitation par rapport à l'arbitre qui est parti vérifier, c'est qu'il pense qu'il y avait quand même quelque chose. Sinon, il aurait vite décidé. Mais vous savez, il y a souvent des... L'arbitrage maison on va dire, je connais. Je suis très bien placé pour le dire. Je sais très bien comment ça se passe."