Bordeaux ruine la première de Vahid

Si Waldemar Kita espérait que le FC Nantes bénéficie du fameux choc psychologique, auquel on assiste parfois après un changement d'entraîneur, c'est totalement manqué. Alors qu'ils restaient sur un bon match nul ramené de Lyon (1-1) samedi dernier, pour la dernière danse de Miguel Cardoso, les Canaris ont livré leur pire prestation de la saison, avec la défaite à Dijon (2-0), en s'inclinant lourdement sur la pelouse de Bordeaux (3-0) pour la première sur le banc de Vahid Halilhodzic.

Le Bosnien a vécu un cauchemar pour son retour au sein d'un club dont il a fait les beaux jours en tant que joueur dans les années 80. Dès la 5e minute, Yann Karamoh, titulaire surprise chez les Girondins, a expédié une frappe lumineuse en pleine lucarne (1-0, 5e). Deux minutes plus tard, Matt Miazga a manqué son contrôle sur une relance de Tatarusanu, et François Kamano en a profité pour doubler la mise (2-0, 7e).

Bordeaux engrange

"Coach Vahid" a pourtant fait quelques choix marquants, en plaçant Samuel Moutoussamy dans un rôle étrange d'ailier droit pour bloquer Youssouf Sabaly, ou en remplaçant Majeed Waris dès la 29e minute, pour lancer le joueur à 10 millions d'euros qu'il avait laissé sur le banc, Anthony Limbombe. Sans grand succès. Ce qui a changé par rapport à Cardoso: alors que le FCN avait régulièrement plus de 60% de possession de balle depuis le début de saison, les Canaris ont laissé le ballon aux Girondins (45%), alors qu'ils ont été menés au score tout le match. Ce qui n'a pas varié: l'inefficacité devant le but d'Emiliano Sala et ses partenaires (14 tirs, 3 cadrés).

A la peine en Ligue Europa (0 point en deux matches), Bordeaux se porte mieux en championnat, et n'a pas manqué de profiter des malheurs nantais. Avec des attaquants en jambes, et inspirés, les Girondins ont tué le suspense dès la fin de la première période, en profitant d'une faute de l'inquiétant Miazga sur Kamano, qui s'offrira un doublé, sur penalty (3-0, 42e). Les hommes de Ricardo ont pris 10 points sur 12 possibles lors des quatre dernière journées. Les voilà provisoirement 6e, un classement qui ferait pâlir d'envie le président Kita, dont le club ne bouge pas de la 19e place.