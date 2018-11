Bordeaux: Les Américains au pouvoir (officiel)

Ce n'était plus qu'une question de formalités administratives, après un accord de principe acquis depuis plusieurs semaines, et ce mardi, le fonds d'investissement américain GACP devient officiellement le nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, qui occupent actuellement la 11e place du classement de Ligue 1. Patron de M6, le désormais ex-propriétaire du club, Nicolas de Tavernost a lui-même réagi à cette passation de pouvoir actée sur son compte Twitter : "Une page se tourne pour M6, une nouvelle s’ouvre pour le FCGB. Je souhaite beaucoup de succès à la nouvelle équipe dirigeante et remercie tous les Girondins pour ces 19 années. Nous avons vécu des moments d’émotion collective inoubliables et je resterai un fervent supporter des Girondins."

