Bordeaux: Le groupe face à Lyon

Bordeaux, qui vient de s'incliner successivement à Montpellier (2-0) et face à Nice (0-1), veut éviter la mauvaise passe de 3 défaites à l'occasion de son périlleux déplacement à Lyon ce samedi (17h) dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1. Eric Bedouet et Ricardo ont convoqué pour l'occasion un groupe de 18 joueurs parmi lesquels manquent à l'appel Sabaly, Lewczuk et Kalu, tous aux soins, alors que Lerager est sous le coup d'une suspension. Vada et Basic notamment n'ont pas été convoqués.

Voici les 18 joueurs qui se sont envolés pour Lyon ! #OLFCGB



Suspendu : Lerager

Reprise/Soins : Sabaly, Lewczuk, Kalu

Choix : Prior, Mandanda, Pellenard, Vada, Basic, Dumai, Benrahou, Diarra, Nilor, Mendy pic.twitter.com/91Vh8Xiwih — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 2 novembre 2018