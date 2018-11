Bordeaux et Caen toujours malades

Et le public du Matmut Atlantique a sifflé... Malgré une fin de partie quelque peu animée, les Girondins de Bordeaux ont déçu leurs supporters ce dimanche, lors de la 13e journée de Ligue 1 et la réception du Stade Malherbe Caen. En quête d'une victoire depuis six rencontres toutes compétitions confondues, les hommes d'Eric Bedouet et Ricardo Gomes n'ont pas trouvé l'inspiration pour venir à bout d'un adversaire pourtant également en proie à une période difficile. Le nul (0-0) fait un peu plus les affaires normandes, là où le FCGB semble parti pour une saison longue et loin d'être savoureuse.

Dans les rangs caennais, ce point pris à l'extérieur est toujours bon à prendre quand on lutte contre la relégation, avant une pause internationale qui servira à préparer du mieux possible la réception d'un concurrent direct, l'AS Monaco de Thierry Henry. Du côté bordelais en revanche, comment se satisfaire de la prestation du jour, au sortir de deux nuls somme toute assez encourageants, à Lyon en L1 (1-1), puis face au Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue Europa (1-1) ? Car une nouvelle fois, les François Kamano et autre Samuel Kalu ont manqué de créativité et de mordant pour profiter des situations qui se sont présentées. Pire, au cours de la deuxième période, c'est même le SMC qui se sera montré le plus incisif et le plus entreprenant.

Pourtant, le public clairsemé du Matmut Atlantique a cru un instant à la délivrance en toute fin de partie, lorsque Nicolas De Préville s'est élancé en contre sur la droite pour servir idéalement François Kamano au second poteau seul face au but... Mais c'était sans compter la parade de Brice Samba (90e+3). La réussite continue de fuir les Girondins, à moins que ce ne soit plutôt un manque de réalisme...