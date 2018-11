Bordeaux et Caen muets

Bordeaux et Caen n'y arrivent pas... En difficulté depuis plusieurs semaines, Girondins et Normands se retrouvaient ce dimanche au Matmut Atlantique en match décalé de la 13e journée de Ligue 1, et l'opposition s'est terminée par un nul sans grande saveur (0-0).

Les Girondins continuent donc de naviguer dans le ventre mou du classement, avec seulement quatre longueurs d'avance sur leurs adversaires du jour, toujours 17e avec un point d'avance sur la zone rouge, avant le déplacement de Dijon à Marseille.