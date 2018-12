Bordeaux crucifie l'ASSE sur la fin, Guingamp s'enfonce

Bordeaux a battu Saint-Etienne à la 90e minute (3-2) mercredi, à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Les Girondins ont mené trois fois par Briand (22e), un penalty de Kamano (57e) et enfin Pablo (90e), contre des buts signés Diony (16e) et Khazri (67e) pour l'ASSE. Les Verts sont sixièmes à égalité de points avec l'OM, et à deux longueurs de Lyon, trois de Montpellier et quatre de Lille. Bordeaux est 10e à cinq points des Stéphanois. Guingamp, de son côté, est plus que jamais lanterne rouge après son revers à Dijon (2-1), vainqueur grâce à un but de Haddadi à la 86e minute. Les Bretons comptent cinq points de retard sur Amiens, Monaco et Caen, battu à la 95e minute par Nîmes (1-2) après un but de Landre. Les Caennais avaient pourtant égalisé à la 90e... Autre victoire à l'extérieur, celle de Toulouse à Reims (0-1).