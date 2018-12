Bordeaux-Briand: ''On a fait un grand match''

Après le nul de Bordeaux contre le PSG (2-2), dimanche soir, Jimmy Briand, auteur de la première égalisation pour les Girondins, s’est réjoui de la belle prestation de son équipe.

"Secrètement, on rêvait de les faire tomber. On a joué face une grande équipe et on est les premiers à leurs prendre des points. C'est une fierté et on peut s'appuyer sur ce match pour remonter au classement. On avait bien préparé la rencontre, on a respecté les consignes et on a mis de l’agressivité car on sait qu'ils n'aiment pas ça. On a fait un grand match", a lancé l'international français après la rencontre sur Canal+.

Les hommes de Ricardo et d’Eric Bedouet sont 11e, à 10 points du podium.