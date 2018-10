Bon coup de l'OM à Nice

Marseille s'est imposé sur la pelouse de Nice (0-1), ce dimanche en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Malgré les absences de Florian Thauvin et Hiroki Sakai, blessés, et Luiz Gustavo et Lucas Ocampos (suspendus), l'OM a fait le dos rond et s'est montré réaliste.

Morgan Sanson a inscrit l'unique but de la rencontre, juste avant la pause (42e), sur un centre de Bouna Sarr. Au classement, les joueurs de Rudi Garcia remontent à la quatrième place avec 19 points, devancés par Montpellier à la différence de buts pour le podium. Les Aiglons occupent le 14e rang avec 11 unités.