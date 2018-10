Bamba, bourreau des Verts 

Il a écarté les mains, et imploré le pardon des supporters adverses, une image que l'on voit assez souvent (trop ?) ces derniers temps sur les terrains de football. Jonathan Bamba a pourtant fait très mal à son ancien club, l'AS Saint-Etienne, en inscrivant un doublé qui a permis à Lille de dominer les Verts (3-1) dans l'autre match au sommet de la 9e journée de Ligue 1, avant PSG-Lyon. Le natif d'Alfortville est arrivé libre cet été, après une saison où les dirigeants foréziens auront tenté, en vain, de prolonger le contrat de leur jeune pépite de 22 ans.

Comme il le fait depuis le début du championnat, Bamba a montré toutes ses qualités, et notamment ses progrès dans la finition, en inscrivant ses 6e et 7e buts de la saison. Deux copies conformes, ou presque, deux frappes de l'extérieur de la surface qui ont trompé Stéphane Ruffier (17e, 46e), avec au passage un joli râteau pour effacer Rémy Cabella sur le premier but. Entre temps, les Verts avaient égalisé, sur un penalty litigieux: il y avait tout autant contact entre Khazri et Ballo-Touré qu'entre Pépé et Perrin quelques secondes plus tôt. Rémy Cabella s'était chargé de le transformer, en insistant auprès de Khazri (1-1, 26e).

Mais tout au long du match, le Losc a affiché plus de certitudes dans le jeu, dans le 4-2-3-1 mis en place depuis le début de saison par Christophe Galtier. Les Dogues n'ont pas ou peu tremblé malgré les sorties sur blessure de deux cadres, José Fonte (36e) et Thiago Mendes (75e). Et ils ont encore fait la différence grâce à leur trio de milieux offensifs, avec un Nicolas Pépé qui a encore amélioré ses statistiques (6 buts, 4 passes décisives désormais) en scellant le sort de cette rencontre sur un service de... Bamba (3-1, 85e).

Lille conforte sa place de dauphin du PSG, à 5 points du leader, mais avec 4 longueurs d'avance sur Montpellier et Saint-Etienne. Le club nordiste est surtout intraitable dans son stade Pierre-Mauroy où il affiche désormais un bilan de 5 victoires en autant de rencontres, avec toujours au moins 2 buts marqués. Après Marseille (3-0), c'est Sainté qui a trinqué.