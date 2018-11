Aulas a une poussée de fièvre

Les victoires contre Saint-Etienne, en général, mettent Jean-Michel Aulas d'humeur particulièrement enjouée. C'était particulièrement le cas vendredi soir, malgré le petit score en faveur de l'OL (1-0), qui n'a cadré qu'un seul tir et aurait pu encaisser au moins un but en première période sans un grand Anthony Lopes, qui a su maintenir son équipe à flot face à la domination des Verts.

"J’avais demandé, et Bruno Genesio aussi, à nos joueurs de gagner le match, explique le président à RMC Sport. On peut faire beaucoup de commentaires, mais à partir du moment où on leur avait demandé de gagner le match et qu’ils l’ont gagné à 10 contre 11, c’est très bien et il faut les encourager à persévérer. A un moment donné, on va avoir la qualité et les vertus morales. Et à ce moment-là, on va devenir invincibles." Le mot est lâché !

Quant au contexte autour du match, qui interdisait à tout supporter stéphanois de circuler même à l'extérieur du stade, le patron de l'OL a fait le bilan de la soirée pour L'Equipe: "Il a fallu débloquer le périphérique à un moment donné, avec un certain nombre de gens cagoulés. On ne sait pas d'où ils viennent, mais j'ai ma petite idée. On a intercepté dans le stade six fauteurs de trouble, dont deux Stéphanois."