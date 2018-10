ASSE-Selnaes: "On veut rester en haut"

Saint-Etienne se déplace à Lille ce samedi à 17 heures avec une grosse ambition. Si Lille est impitoyable à domicile, les Verts, eux restent sur 3 succès de rang. Une dynamique très intéressante qui leur a apporté le plein de confiance. "Ce sera un match excitant que j’ai hâte de jouer. Rester en haut, c’est ce que nous voulons. Il est encore tôt dans la saison. Mais, l’objectif est de retrouver la Ligue Europa. En travaillant comme nous le faisons, on pourra être à la lutte. On fera le maximum pour arriver le plus haut possible.", a expliqué Ole Selnaes sur le site du club.

