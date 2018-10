ASSE: Saint-Etienne sans avant-centre à Lille

Le match décalé de la 9e journée de Ligue 1, ce samedi entre Lille et Saint-Etienne, oppose le deuxième au quatrième du classement. Un choc de haut de tableau qui se jouera sans avant-centre pour les Verts.

Loïs Diony et Robert Beric sont sur le banc. Jean-Louis Gasset pourrait opter pour un 5-2-3 avec Kévin Monnet-Paquet et Timothée Kolodziejczak dans les couloirs. William Saliba jouerait en défense et le trio Cabella-Khazri-Salibur devant.

Face à son ancienne équipe, Christophe Galtier est plus classique. Adama Soumaro revient de suspension en défense. Derrière Loïc Rémy en en pointe, les remuants Nicolas Pepe et Jonathan Bamba animeront les ailes.

Le onze lillois: Maignan - Celik, Fonte, Soumaoro, Ballo-Touré - Xeka, Mendes - Pépé, Ikoné, Bamba - Rémy

Le onze stéphanois: Ruffier - Kolo, Saliba, Subotic, Perrin, Monnet-Paquet - M'Vila, Selnaes - Cabella, Khazri, Salibur.