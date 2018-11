ASSE-M'Vila: "Je suis juste dégoûté"

Yann M'Vila enrage de la défaite de l'ASSE vendredi, à Lyon (1-0, 14e journée de Ligue 1), comme il l'a exprimé sur Canal+ Sport: "Je suis juste dégoûté. On fait une belle première période, on doit mener 1-0 ou 2-0 à la pause. Nos supporters nous ont énormément manqués, ça ne nous a pas aidés. On est déçus, on aurait tant voulu gagner pour eux. On se fait tuer sur un coup de pied arrêté, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes." Lyon, deuxième, prend quatre points d'avance sur Saint-Etienne, cinquième (en attendant les autres matches).