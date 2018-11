ASSE: Gasset trouve les Verts "en nette progression"

Tombeur de Reims (2-0) samedi soir à Geoffroy-Guichard, lors de la 13e journée de Ligue 1, Saint-Etienne revient à trois longueurs du dauphin du PSG, Lille. Une très belle opération qui satisfait Jean-Louis Gasset, l’entraîneur des Verts ayant particulièrement "aimé la maîtrise" de ses joueurs dans cette rencontre.

"Une fois qu’ils ont eu moins de jus dans leur pressing, on a fait de très belles choses, qui auraient peut-être mérité un but. On n’en est pas passés loin, avec notamment une frappe de Rémy (Cabella) sur la barre. Je retiens la qualité de la deuxième mi-temps mais aussi le réalisme de la première", apprécie-t-il sur le site du club.

"L’équipe est en progrès. L’équipe maitrise. On a eu des mauvais moments, notamment quand on s’est cantonnés derrière après le premier but, un peu comme contre Rennes. La seconde mi-temps est pratiquement ce que j’idéalise de notre jeu collectif. On est en nette progression", ajoute le coach de l’ASSE, visiblement aux anges.