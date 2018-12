ASSE-Gasset: "La situation n'était pas catastrophique"

Alors qu’il avait révélé, avant la rencontre d’ouverture de la 15e journée de Ligue 1 entre les Verts et Nantes vendredi soir (3-0), qu’il n’avait pas parlé à ses joueurs depuis le match nul à Nîmes le 26 octobre dernier (1-1), Jean-Louis Gasset "ne sautera pas non plus au plafond" après ce succès.

"La situation n'était pas catastrophique après le match contre Nîmes et aujourd'hui après cette victoire, on ne sautera pas non plus au plafond. Il nous reste quatre matches très difficiles avant la trêve (à Bordeaux et à Nice, et contre Marseille et Dijon, ndlr). Il va falloir les négocier au mieux avec nos pépins physiques et nos suspensions, alors on ne s'enflamme pas", a réagi l’entraîneur stéphanois, rapporte le site de l’ASSE.