ASSE: Gasset explique ce qu'il manque aux Verts

Saint-Etienne, qui reste sur trois matches sans victoire, aura besoin de "plus de constance" pour renouer avec la victoire contre Angers, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1.

"A Nîmes, on a fait une très bonne première mi-temps et un très bon dernier quart d’heure. Ce qui veut dire qu’il nous manque 30 minutes pour enfoncer le clou et mettre le deuxième but", estime Jean-Louis Gasset.

"Il faut qu’on soit beaucoup plus constants dans l’effort, la technique, le replacement défensif. Il y en a qui l’oublient un peu", ajoute l’entraîneur des Verts.