ASSE: Gasset encense Cabella

Après l'avoir critiqué lors du dernier match, Jean-Louis Gasset a apprécié la prestation de Rémy Cabella, auteur du but de Saint-Etienne à Nîmes (1-1) vendredi soir.

"J'ai trouvé Rémy Cabella excellent, confie l'entraîneur des Verts. Il a marqué, donné de belles passes. C'est comme ça qu'on veut les voir jouer tous les deux. On est sur le bon chemin."

Dans l'ensemble, Gasset est plutôt satisfait de la prestation de ses joueurs, même s'ils n'ont pas du garder un avantage obtenu dès la première minute. "Aujourd'hui, on nous a présenté un combat et on a répondu au combat. On n'a rien lâché, les joueurs ont respecté les règles du replacement. (...) Au final, on prend un point à l'extérieur. Avec un point, on n'avance pas beaucoup mais on se rassure, notamment au niveau de l'état d'esprit."