ASSE: Gasset annonce un forfait pour le derby contre l’OL

A deux jours du derby entre l’OL et l’ASSE, vendredi soir en ouverture de la 14e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a fait le point sur son effectif. Et l’entraîneur des Verts a d’ores et déjà annoncé une mauvaise nouvelle avec le forfait de Loïc Perrin. Le défenseur stéphanois, qui souffre de la cuisse gauche, est "out" pour cette rencontre, dixit son coach. Mathieu Debuchy, touché au pied contre Reims, devrait quant à lui être opérationnel.

️ #Gasset : "On devra faire sans @loicperrin_24, qui est out pour le #Derby. Mahdi #Camara va, lui, reprendre avec le groupe N2. Les internationaux sont revenus, à part William #Saliba et Charles #Abi qui seront de retour dans l'après-midi." pic.twitter.com/TNPbTkyd7o — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) 21 novembre 2018