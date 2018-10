ASSE-Debuchy: ''On aurait dû tuer le match''

Pas de vainqueur entre Nîmes et Saint-Etienne au terme du match d’ouverture de la 11e journée de Ligue 1. Malgré leur ouverture du score dès la première minute, les Verts n’auront pas su tenir ce bon résultat à l’extérieur, encaissant le but égalisateur d’Alioui à la 74e minute (1-1). Un partage de points qui ne satisfaisait pas complètement le latéral droit stéphanois Mathieu Debuchy, interrogé au micro de Canal+Sport à l’issue de la rencontre : ''On n’a pas fait la deuxième période qu’on voulait faire et on s’est pris trop de contres. On se contentera du nul mais on doit tout de même faire plus. On se doit de gagner si on veut viser plus haut. On aurait dû tuer le match en première période. Il y a encore pas mal de progrès à faire.''

Au classement provisoire, les Verts sont 6e, tandis que Nîmes occupe le 13e.