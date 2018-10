Kevin N'Doram se serait bien passé de cette sombre histoire. Alors que l'AS Monaco se prépare à démarrer une nouvelle ère sous la houlette de Thierry Henry, le jeune joueur de 22 ans ne pourra reprendre la compétition que d'ici trois ou quatre semaines. La faute à une blessure au niveau du coude gauche survenue le week-end dernier lors d'une altercation qui a suivi un accident de la route, comme le précisait le communiqué de son club. Face à ces circonstances un peu particulière, les commentaires ont fleuri sur les réseaux sociaux et poussé le principal intéressé à réagir et à décrire les circonstances de ce regrettable incident.

"Je ne suis absolument pas quelqu’un qui fout la merde"

"Quand je lis certains commentaires, c’est dur. Alors que je suis la victime dans cette histoire. Je n’ai pas envie de passer pour ce que je ne suis pas. Je ne suis absolument pas quelqu’un qui fout la merde", a ainsi confié le milieu défensif à L'Equipe, ce mercredi, avant de revenir sur les circonstances de cet accident. Le fils de Japhet N'Doram explique ainsi qu'une moto a heurté l'arrière de sa voiture. En tort, le motard n'a pas voulu rédiger de constat à l'amiable et s'est même montré insultant et menaçant, jusqu'à saisir le tesson d'une bouteille, présente dans son top case et cassée lors de l'accident.

"Avec la bouteille il m’a déchiré un tendon du triceps. Je suis allé à l’hôpital direct", poursuit celui qui a pris part à quatre matches de l'ASM depuis le coup d'envoi de la saison. "Je n’ai pas envie d’être perçu comme quelqu’un qui pose problème", a-t-il ajouté, soucieux de ne pas brouiller son image aux yeux des supporters, mais aussi de son nouvel entraîneur, Thierry Henry, qui se passera de lui lors des prochaines semaines. Dix-huitième au classement de Ligue 1, Monaco va tenter de redresser la situation samedi soir sur la pelouse de Strasbourg.