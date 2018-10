Arsenal souhaite "bon chance" à Henry

Alors qu'il a officialisé son arrivée imminente sur le banc de l'AS Monaco, Thierry Henry a fait l'objet de nombreux messages de soutien ces dernières heures. Ce samedi, c'est son ancien club d'Arsenal qui lui a souhaite "bon chance" (sic) via twitter, les communicants du club londonien promettant une attention particulière aux débuts en tant qu'entraîneur du champion du monde 1998. Et ces derniers d'écrire : "P.S. - Nous sommes impatients de voir ton face à face avec Patrick Vieira." La rencontre entre les deux anciens Gunners se fera le 8 décembre lors de Monaco - Nice (17e journée), si bien sûr rien n'a bougé d'ici là.

Bon chance, @ThierryHenry!



A big opportunity with @AS_Monaco, a club close to your heart - and we'll all be rooting for you



(P.S. - We can't wait to see you go head-to-head with @OfficialVieira and @OGCNice ) pic.twitter.com/1DJtdLneHI