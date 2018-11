Amiens: Avec Goddhos en pointe à Nice ?

Trois jours après avoir signé en Coupe de la Ligue sa première victoire de la saison en déplacement face à Metz (2-1), Amiens aimerait rééditer la performance sur le front de la Ligue 1 à l'occasion de sa visite à Nice dans le cadre de la 12e journée ce samedi, à l'Allianz Riviera (20h). Son coach Christophe Pélissié espère son équipe saura certes afficher "les mêmes valeurs qu'à Metz", mais il reconnaît aussi : "On ne peut se déplacer à Nice en défendant essentiellement. C'est pourquoi j'espère que mon équipe parviendra à se débrider mentalement et qu'elle va se lâcher". Pour l'occasion, Adenon et Bodmer, absents à Metz, seront de retour sur la Côte d'Azur ; privé de Moussa Konaté, blessé à la cuisse la semaine dernière face à Nantes, Pélissié devrait, selon Le Courrier Picard, aligner à la pointe de l’attaque Saman Ghoddos.

Le groupe amiénois : Gurtner, Dreyer (g) - Krafth, Gouano (Cap.), Adenon, Dibassy, El Hajjam, Lefort - Blin, Monconduit, Gnahoré, Bodmer - Otero, Ganso, Kurzawa, Timité, Sy, Ghoddos.