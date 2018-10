League Cup: Lampard impatient d'affronter Chelsea

Mercredi soir (coup d'envoi à 20h45 beIN SPORTS 1), celui qui a évolué chez les Blues entre 2001 et 2014 retrouvera le stade de Stamford Bridge à l’occasion des huitièmes de finale de la League Cup.

"C'est une occasion spéciale pour moi. A cause de ma carrière de joueur, de mon affiliation avec le club, du lien que j'ai avec les supporters et les gens au club, a commenté Lampard devant la presse. C'est un tirage spécial pour moi. Je vais pouvoir retourner voir les gens dans les coulisses et voir plus de 40 000 amis dans le stade."

Sixième de deuxième division anglaise, Derby County avait notamment éliminé Manchester United aux tirs au but lors du précédent tour de cette League Cup.