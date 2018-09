Le Real Madrid a subi la loi de Séville ce mercredi lors de la 6e journée de la Liga (3-0). Un carton plein forcément difficile à gérer pour une équipe merengue menée 3-0 à la pause et qui a été contrainte de changer de système. "Je l’ai fait pour essayer d’équilibrer le match et d’aller de l’avant d’une autre manière. Ce n’est pas ce qu’on fait habituellement, on l’a fait pour voir comment cela fonctionnait. Et l’équipe a mieux tourné", a reconnu Lopetegui pour Marca. "Nous n'avons pas été à la hauteur", a reconnu l'entraîneur madrilène.