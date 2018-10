Au lendemain de la mise à l'écart de Julen Lopetegui, Santiago Solari a pour la première fois dirigé l'entraînement de l'équipe première du Real Madrid ce mardi. L'ancien ailier gauche doit notamment préparer le duel face au petit club de Melilla en 16e de finale aller de la Coupe du Roi, programmé mercredi soir.

Et le nouvel arrivant doit déjà se passer de cinq joueurs, Raphaël Varane, Mariano Diaz, Daniel Carvajal, Marcelo et Jesus Vallejo, tous blessés. Celui qui officiait sur le banc du touche du Castilla a donc sollicité cinq jeunes pour rejoindre le groupe professionnel: Javi Sanchez, De la Fuente, Alex, Lopez et Fran Garcia.