Premier couac pour Santiago Solari. Et quel couac ! Le successeur de Julen Lopetegui, qui n’avait pas encore connu la défaite depuis sa nomination sur le banc du Real Madrid, est tombé de très, très haut samedi à Eibar, lors de la 13e journée de Liga. Au lendemain du Black Friday, c’était encore "opération portes ouvertes" dans la défense merengue, et les Basques en ont profité pour signer le tout premier succès de leur histoire face à la Maison Blanche (3-0).

Si les socios madrilènes avaient un peu retrouvé le sourire après les quatre dernières victoires, certes contre Melilla (4-0), Valladolid (2-0), Plzen (5-0) et le Celta Vigo (4-2), cette claque leur rappelle que cette saison de transition sera longue et douloureuse. Offensivement, ni Karim Benzema, ni Gareth Bale, ni Marco Asensio, ni le possible futur Ballon d’or Luka Modric n’ont su faire la différence et, pire, amener un réel danger dans la surface adverse.

Les fantômes de Ramos et Varane

Ah si, l’attaquant français s’est procuré une occasion nette (12e) et l’ailier gallois a forcé Asier Riesgo à se détendre sur coup franc (34e). Mais c’est tout, donc. Et ce n’est pas la prestation - une fois de plus - catastrophique de l’arrière-garde madrilène qui a sauvé les apparences. Bien au contraire. Sur un contre éclair, Gonzalo Escalante a été le premier à profiter des errements des champions d’Europe en contrant un dégagement raté sur sa ligne de Dani Ceballos (1-0, 18e).

Puis, sur une relance gaguesque, Sergi Enrich s’est chargé de planter la deuxième banderille, après avoir dévoré un Alvaro Odriozola d’une fébrilité coupable (2-0, 52e). On n’imaginait alors pas le Real Madrid se ridiculiser davantage et pourtant, moins de cinq minutes plus tard, Marc Cucurella a débordé côté droit pour trouver au centre un Enrique Garcia Martinez plus prompt que Sergio Ramos et Raphaël Varane (3-0, 57e). Ou plutôt leurs fantômes.