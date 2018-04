Liga : Le Real avait la tête ailleurs

Trois jours après sa victoire sur la pelouse du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des champions (2-1), le Real Madrid s’est contenté d’un court succès à Santiago-Bernabeu, samedi lors de la 35e journée de Liga. Pour cette rencontre, qui devait permettre au club merengue de conforter sa troisième place, Zinedine Zidane avait choisi de laisser au repos la plupart de ses cadres. Au coup d’envoi, parmi les titulaires habituels, seuls Casemiro, aligné en défense centrale, Karim Benzema et Gareth Bale étaient titulaires.

C’est d’ailleurs le Gallois qui est à l’origine de l’ouverture du score précoce, en reprenant acrobatiquement une frappe contrée de Karim Benzema (1-0, 8e). Malgré deux chaudes alertes, une tête sur le poteau de Miguel Angel Guerrero (25e) et une lourde frappe de Nordin Amrabat sur la barre (37e), le Real se met à l’abri avant le retour aux vestiaires grâce à un deuxième but de Borja Mayoral, qui a su profiter du bon centre de Mateo Kovacic et de la sortie ratée du gardien adverse Cuellar (2-0, 45e).

Déjà quasiment assuré de son maintien avant cette rencontre, avec 40 points au compteur, Leganes joue crânement sa chance et réduit la marque grâce au Serbe Darko Brasanac, à la suite d'un bon travail d’Amrabat face à Theo Hernandez (2-1, 66e). Puis Claudio Beauvue, entré peu avant l'heure de jeu, tente un lob excentré de près de 40 mètres, qui ne passe pas loin du but gardé par Kiko Casilla (78e). Le score en reste là, et le Real peut préparer sereinement son match retour prévu mardi face au Bayern Munich.