Liga : Encore une victoire pour le Barça et un nouveau record !

Il avait permis au Barça d'éviter sa toute première défaite de la saison samedi dernier à Séville (2-2), Lionel Messi a de nouveau enfilé le costume de sauveur sept jours plus tard pour offrir la victoire aux siens contre Leganés au Camp Nou (2-1, 31e j. de Liga).

Le génial argentin a démarré dans un onze résolument offensif concocté par Ernesto Valverde, avec Philippe Coutinho, Luis Suarez et autre Ousmane Dembélé, et c'est "évidemment" lui qui fut le plus en vue à ce poste de meneur-attaquant axial qui lui offre tant de libertés cette saison.

Messi s'offre un record

Dès la première demi-heure, Messi est allé chercher une position de frappe préférentielle pour tenter d'ouvrir le score. Fauché avant de pouvoir tirer, il s'est contenté du coup franc et a déclenché un tir brossé magistral (1-0, 27e). "La Pulga" a inscrit au passage son sixième coup franc direct de la saison, un record depuis ses débuts en pro en 2006.

Sur sa lancée, le numéro 10 du Barça a doublé la mise cinq minutes plus tard. Un contrôle orienté frôlant la perfection et une frappe placée au ras du sol du joyau argentin ont permis aux Blaugranas de prendre deux buts d'avance au sein d'un match assez tranquille (2-0, 32e). On a retrouvé Messi en fin de match pour un triplé de belle facture, avec cette pichenette du gauche qui a trompé à nouveau le pauvre Ivan Cuellar à bout portant (3-1, 87e). Avant cela, Nabil El Zhar avait réduit l'écart d'une belle frappe (2-1, 69e), en vain.

Au classement, cette 24e victoire de la saison en 31 journées permet au FCB de rester bien sûr invaincu et de compter surtout 12 longueurs d'avance sur l'Atlético de Madrid (2e) dans la course au titre. Des Matelassiers qui auront fort à faire dimanche lors du classique derby madrilène à Santiago-Bernabéu (16h15) pour tenter de revenir à 9 points. Le Barça a peut-être fait un pas décisif vers le sacre en Liga samedi soir.