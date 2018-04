Si vous l’avez manqué, la presse catalane a ciblé en Samuel Umtiti un bouc-émissaire tout trouvé, après la retentissante élimination du FC Barcelone sur le terrain de l’AS Rome (3-0), mardi soir en quarts de finale de la Ligue des champions. Le défenseur central a en effet pris l’eau, comme toute sa défense, dans la capitale italienne. Pour ne rien arranger, le Français est accusé de réclamer un salaire trop important pour prolonger, provoquant d'étranges rumeurs de départ. L’international tricolore a répondu sur le terrain, en marquant le deuxième but de son équipe contre Valence (2-1), samedi en Liga.

Umtiti, de la tête sur corner, a bien fait de porter le tableau d’affichage à 2-0 à la 51e minute, car les Blaugranas étaient en grande souffrance. Si Luis Suarez a trouvé la faille rapidement sur une superbe passe de Philippe Coutinho (15e), les Chés, meilleure équipe de la Liga ces dernières semaines (5 victoires de rang avant ce déplacement au Camp Nou), ont su se créer beaucoup d’occasions. Gonçalo Guedes a multiplié les frappes de loin sans réussite (18e et 20e) et Rodrigo a été incapable de profiter des erreurs de Marc-André ter Stegen (24e) et de… "Big Sam" Umtiti (50e).

Le FCB a donc grandement souffert et la déroute à l’Olimpico restera en mémoire encore de longues semaines. Les hommes d’Ernesto Valverde se sont même fait peur en fin de match, Ousmane Dembélé, tout juste entré en jeu, provoquant un penalty transformé par Daniel Parejo (86e). Les Blaugranas se consoleront comme ils peuvent, avec des chiffres. Les voilà leaders avec désormais 14 points d'avance sur l'Atlético et ont enchaîné 39 matches de Liga sans perdre, ce qui est un record. On peut compter sur la presse catalane pour leur trouver d'autres polémiques.