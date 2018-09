Juste après le Barça à Leganés (2-1), ce mercredi soir, le Real Madrid a également enregistré sa première défaite en Liga lors de son déplacement à Séville (3-0).

André Silva s’est offert un doublé (17e et 21e) avant un but de Wissam Ben Yedder (39e). Gareth Bale et coéquipiers ont ensuite manqué quelques occasions pour réduire l’écart, Karim Benzema étant remplacé à la 58e minute. A noter que Marcelo a cédé sa place sur blessure (77e).

Les Merengue restent 2e avec une moins bonne différence de buts que les Blaugrana, toujours leaders. Séville remonte en 4e position.