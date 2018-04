La Liga - Le Real Madrid et Isco faciles à Malaga

En manager averti, Zinédine Zidane avait bien évidemment décidé de faire tourner son effectif dimanche soir, à l'heure où le Real Madrid se déplaçait à Malaga pour le compte du match de clôture de la 32e journée de Liga. Quatre jours après avoir frôlé la correctionnelle à Santiago-Bernabéu, contre la Juventus Turin, en quart de finale retour de la Ligue des champions, le technicien français était décidé à reposer les têtes et les corps de certaines de ses stars. Ainsi, au coup d'envoi de la partie, Marcelo et Toni Kroos étaient envoyés sur le banc de touche, alors que Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Raphaël Varane n'avaient eux pas effectué le déplacement en Andalousie.

Mais ça n'a pas empêché les Merengue de triompher de la lanterne rouge (1-2), sans avoir eu besoin de forcer leur talent. Il faut dire qu'avec Lucas Vazquez, Isco ou Marco Asensio, les Madrilènes n'étaient évidemment pas dépourvus de talent. C'est d'ailleurs l'ancien milieu de terrain offensif de Malaga qui frappe le premier, d'un amour de coup franc qu'il s'excuse d'avoir transformé auprès du public (0-1, 29e).

Karim Benzema était lui aussi aligné, et la presse espagnole n'avait pas hésité à faire de cette rencontre le rendez-vous idéal pour permettre au Français de faire parler la poudre et de retrouver le chemin des filets, qu'il n'a fait trembler qu'à cinq reprises en Liga depuis l'entame de l'exercice en cours. Un chiffre famélique et lourd à porter quand on arbore le numéro 9 de la Maison blanche...

Mais c'est encore raté pour l'international tricolore, dont le compteur sera resté bloqué, ce malgré quatre opportunités notables. Toutefois, comment ne pas mettre en avant son inspiration sur l'action qui mènera au but du break signé Casemiro (63e) ? Karim Benzema reste un attaquant très participatif, qui a encore une fois passer du temps à descendre toucher le ballon, tenter des passes redoublées, participer au jeu afin de se poser en rampe de lancement, multiplier les courses... Mais lorsque le ballon lui revient dans la zone de vérité et qu'il faut concrétiser, c'est définitivement bien plus compliqué pour lui cette saison. Même face à la lanterne rouge du championnat, même lorsque CR7 n'est pas là pour lui réclamer tous les ballons...