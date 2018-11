Après la petite crise du début de l'automne, le FC Barcelone était reparti de l'avant, mais a signé ce dimanche, en match décalé de la 12e journée de Liga, une vraie contre-performance. Les hommes d'Ernesto Valverde ont en effet été battus au Camp Nou (3-4) par le Betis Séville de l'ancien Blaugrana Marc Bartra.

Les Catalans, qui profitaient pourtant du retour de Lionel Messi et qui comptaient notamment sur Clément Lenglet en charnière, ont laissé Junior Firpo (0-1, 20e) et Joaquin (0-2, 34e) faire la différence avant le repos, avant d'amorcer un semblant de réaction, sous l'impulsion de Lionel Messi sur penalty (1-2, 68e). Toutefois, l'ancien Parisien Giovani Lo Celso a rapidement relancé le Betis (1-3, 71e). Puis Arturo Vidal a redonné espoir aux Catalans (2-3, 80e), juste avant qu'Ivan Rakitic ne soit expulsé (81e).



C'est finalement Sergio Canales qui a porté l'estocade (2-4, 83e), malgré un doublé de "La Pulga" dans les derniers instants (3-4, 90e+3). Les Andalous profitent donc de ce succès inattendu pour remonter dans la première moitié de tableau, alors que le FC Barcelone ne compte plus désormais qu'un point d'avance sur l'Atlético Madrid et le Deportivo Alavés.



