La Liga - L'Atlético, trois jolis buts = 3 points

L'Atlético Madrid a parfaitement su profiter de la situation... Après la défaite (2-1) du Valence CF samedi soir sur la pelouse du FC Barcelone, la troupe de Diego Simeone avait l'opportunité ce dimanche de prendre six points d'avance sur Geoffrey Kondogbia et consorts dans la course à la deuxième place. C'est chose faite, car sur leur pelouse du Wanda Metropolitano, les Colchoneros n'ont pas laissé passer l'occasion en triomphant aisément de Levante (3-0). Ce n'était pourtant pas gagné d'avance pour les Madrilènes, face à un adversaire accrocheur puisque engagé dans la lutte pour le maintien.

Mais avec notamment Lucas Hernandez et Kevin Gameiro titulaires, l'Atlético n'a jamais vraiment été mis en danger. Et a été récompensé peu après la demi-heure de jeu par une belle réalisation d'Angel Correa (1-0, 33e). Mais c'est encore une fois Antoine Griezmann qui a attiré la lumière, juste après le retour des vestiaires. L'international tricolore se retrouve à la conclusion d'un joli mouvement offensif qu'il transforme en but d'une belle demi-volée du droit (2-0, 48e).

Pas mal du tout, pour un gaucher... L'ancien joueur de la Real Sociedad confirme donc que son année 2018 est bien plus prolifique que la précédente. Pour preuve, lui qui n'avait inscrit que cinq réalisations à l'issue de la phase aller de Liga sur la deuxième moitié de 2017, en est depuis janvier dernier à 14 buts.

Difficile de faire mieux pour celui qui est finalement resté muet lors des 22e, 24e, 27e et 30e journées de championnat uniquement... C'est forcément de très bon augure pour un Atlético qui devrait tranquillement s'assurer la deuxième place du classement dans l'ombre du Barça, en espérant réussir de grandes choses en Ligue Europa dans les semaines à venir. Mais pour que la fête soit complète, il fallait que l'icône locale, Fernando Torres, plante aussi sa banderille, ce qui a été fait en fin de partie (3-0, 77e), après avoir remplacé Antoine Griezmann justement (58e).