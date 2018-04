Un match sans. L'Atlético Madrid a livré une prestation indigente, ce jeudi soir, lors de son déplacement à Anoeta pour affronter une Real Sociedad en plein renouveau. Dominés dans l'envie, dans l'agressivité, les Colchoneros ont très logiquement été dominés à Saint-Sébastien (3-0).

Les Basques ont ouvert le score en première période, suite à un débordement du très en jambes Adnan Januzaj, qui a trouvé Willian José au point de penalty. Sa reprise parfaite, avec l'aide du poteau, n'a laissé aucune chance à Jan Oblak (1-0, 27e). A la pause, Diego Simeone a tenté de secouer son équipe en ajoutant un attaquant supplémentaire, Fernando Torres, alors que le technicien avait reconduit le duo français Gameiro-Griezmann en attaque. "El Nino" a placé une belle tête (66e), Gameiro a vu sa frappe contrée par un défenseur (77e), mais ce fut bien trop peu pour inquiéter la Real. Quant à Griezmann, il a été tout simplement fantomatique sur la pelouse de son ancien club.

En toute logique, les Basques ont fait le break par Juanmi (2-0, 80e), qui s'offrira un doublé en toute fin de match au milieu d'une défense apathique (3-0, 90e+2). C'est de loin la pire défaite de la saison pour l'Atlético, meilleure défense de Liga (15 buts encaissés avant ce match), et qui n'avait perdu que par un but d'écart en championnat. Les Matelassiers n'avaient plus connu pareil revers depuis mai dernier, et la demi-finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (3-0). Ce revers profite justement au voisin et rival merengue, qui reste dans la course pour la deuxième place, avec seulement trois points de retard malgré le nul concédé à domicile contre Bilbao (1-1) mercredi soir. Et bien sûr, le Barça fait un pas de plus vers le titre, avec désormais 12 points d'avance sur son dauphin à 5 journées du verdict. Dès ce week-end, ça pourrait être plié.