La Liga est jouée, et c’est un peu le drame de cette fin de saison en Espagne qui a consacré le Barça sans même que le Clasico joué dimanche, au Camp Nou (20h45 - beIN SPORTS 1), ne change rien à l’affaire. Avec respectivement onze et quinze points d’avance sur l’Atlético (un match en plus) et le Real Madrid à quatre journées du terme, les Barcelonais, même défaits devant leur public è une faute de goût qui ferait mauvais genre -, sont assurés d’un vingt-cinquième titre national.

Il n’empêche. Le nouveau choc des deux géants d’Espagne dans l’antre catalan suscite toujours l’engouement de la planète foot. On peut bien sûr imaginer des Blaugrana quelque peu démobilisés et des Merengues déjà concentrés sur leur nouvelle finale de Ligue des champions à venir face à Liverpool (le 26 mai, à Kiev). Mais aussi un grand match où l’absence d’enjeu, une fois n’est pas coutume, pourrait libérer les talents, à commencer par les deux plus grands, Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Dont le duel continue, saison après saison, de rythmer les passions et de susciter le débat entre partisans de « La Pulga » d’un part et de « CR7 » d’autre part. Mais qu’en est-il de cette rivalité du point de vue des arbitres ?

Aujourd’hui retiré des terrains, Eduardo Iturralde González fut aux commandes du Clasico à trois reprises en 1999, 2005 et encore en 2010, où sa performance fut saluée de manière unanime. Cet ancien directeur de jeu en Liga et au niveau international accepte aujourd’hui d’évoquer sa vision de Messi et Ronaldo. Et ce qui fait surtout la spécificité de l’Argentin et du Portugais quand il s’agit de les gérer sur un terrain. On comprendra vite lequel préférait arbitrer Gonzalez…

Théâtral ce Ronaldo ?

"Messi est un régal à arbitrer. C’est un gentleman, il est fair-play à 100 %", assure le Basque, qui arbitra en Liga de 1995 à 2012. La star barcelonaise n’a jamais été expulsé en 634 matches joués avec le Barça (*) ; Ronaldo a reçu six cartons rouges en 435 matches sous le maillot du Real Madrid. Et six cartons jaunes face au Barça.

La caricature, pourtant pas si infondée, décrit souvent Messi comme le gendre idéal et Ronaldo comme le compétiteur impitoyable… L’ancien arbitre n’en rajoute pas et mesure ses paroles, au point même de dédouaner la réputation de truqueur qui colle aux crampons de l’icône madrilène, capable de provoquer dix cartons jaunes sur des fautes barcelonaises au cours de sa carrière : "Donnez-moi un attaquant qui n’est pas théâtral. Ce n’est pas parce que c’est Cristiano Ronaldo. Les attaquants savent qu’il y aura contact, ils essaient de provoquer des duels pour obtenir des penalties".

Nature profonde ou panoplie du grand attaquant pour Ronaldo, son rival de toujours, lui, a droit à son auréole : "Messi rend la tâche plus facile pour les arbitres car ce n’est pas le genre de joueurs qui essaie de vous défier", décrit encore Gonzalez. Comprendre que Ronaldo ne s’encombre pas de ce genre de scrupules… Le maître à jouer barcelonais subit 3,4 fautes par match de la part des Madrilènes. Mais "il ne plonge pas dans la surface de réparation. Messi veut toujours finir ses occasions" (…) "Messi crée plus. Il joue avec le ballon si près de ses pieds… Les adversaires ont souvent deux défenseurs sur Messi." Un traitement de faveur qui vaut aussi face au Real, dont les joueurs ont écopé de… 23 cartons jaunes pour des fautes sur l’Argentin.

----------------------------------------------------------------------

(*) Messi a reçu un seul carton rouge dans sa carrière, lors de ses débuts avec l’équipe d’Argentine en 2005.