La Liga : Des adieux en beauté pour Torres !

Il avait fait ses débuts en équipe première lors de la saison 2000-2001... A 34 ans, Fernando Torres a une nouvelle fois dit au revoir à son public, lui qui avait déjà quitté l'Atlético de Madrid en 2007 pour rejoindre le Liverpool FC puis Chelsea et l'AC Milan, et a reçu les hommages qu'il méritait. L'attaquant espagnol, véritable légende vivante chez les socios du Wanda Metropolitano, était donc au coeur de la fiesta organisée ce dimanche par son club, en parallèle de la réception d'Eibar pour le compte de la 38e journée de Liga. Il fallait non seulement honorer les récents vainqueurs de la Ligue Europa, mais aussi et surtout soigner le départ irrémédiable du vétéran, revenu au bercail en 2015 et qui n'aura pas forcément connu que des bons moments depuis sous la houlette de Diego Simeone.

Le résultat de la rencontre restera évidemment futile (2-2), les Matelassiers ayant déjà assuré leur deuxième place au classement final du championnat en amont. On oubliera aussi les deux cartons jaunes reçus par Lucas Hernandez, expulsé donc (63e) quelques jours après avoir appris sa sélection pour la Coupe du monde avec l'équipe de France. Mais personne ne pourra en revanche mettre de côté le doublé qu'à pu s'offrir "El Niño" pour sa sortie. Aux 42e et 60e minutes, Fernando Torres a donc pu communier avec ses supporters, et jubiler une dernière fois avant de tirer sa révérence, vraisemblablement pour aller relever un dernier challenge en Major League Soccer, voire en Asie.

Celui qui était évidemment titulaire et portait le brassard de capitaine pour l'occasion peut de fait plier bagage avec le sentiment du devoir accompli, laissant derrière lui un Atlético en excellente santé, en atteste cette sixième saison de rang ponctuée par un top 3 en Liga. Mais une page va se tourner dans les semaines à venir, avec le départ attendu d'un certain Antoine Griezmann notamment, le Français ayant par ailleurs été l'objet de quelques sifflets isolés ce dimanche. Mais ils n'ont évidemment pas gâché la fête...