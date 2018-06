La Liga - Atlético Madrid : Griezmann ne bouge pas !

La mise en scène est plutôt rare dans le monde du ballon rond... Ce jeudi soir, Antoine Griezmann a mis fin aux suspense concernant son avenir, passant par le biais d'un documentaire de la Movistar retraçant ses dernières semaines de l'exercice écoulé avec l'Atlético de Madrid. On y découvre l'attaquant français dans son intimité, avec sa famille, acceptant donc d'être filmé alors que des tractations sont en cours, avec le FC Barcelone évidemment, seul prétendant à la signature de l'intéressé en cette intersaison.

On y entend la soeur du numéro 7 lui résumer la situation qui se présente à lui, et le discours tenu par les dirigeants du club catalan: soit il gagne plus d'argent en restant à l'Atlético, avec une possibilité moindre de gagner la Ligue des Champions, soit il file chez les Blaugrana avec des chances plus élevées de pouvoir soulever la Coupe aux grandes oreilles.

Le frère de Grizi dit par ailleurs à son ainé: "Soit tu restes et tu es une star, soit tu pars pour gagner des titres". Et l'on découvre, au fil des semaines et du documentaire, un Antoine Griezmann particulièrement indécis, comme déçu d'être incapable de prendre une décision rapide concernant son avenir. La victoire en Ligue Europa au détriment de l'Olympique de Marseille pourrait bien avoir pesé lourd dans la balance, ce même si celui qui a été crédité d'un doublé lors de ce match a été particulièrement marqué par les sifflets du Wanda Metropolitano qui ont suivi, lors du dernier match de Liga de la saison, contre Eibar (2-2), pour les adieux de Fernando Torres.



Dans la presse, un départ du Français au Barça semblait alors acté... "J'ai été très affecté, ma famille aussi... Je ne comprenais pas pourquoi ils me sifflaient", concède l'ancien joueur de la Real Sociedad face à la caméra. Pour éviter que l'attitude des supporters de l'Atlético ne fasse pencher la balance côté catalan, Diego Simeone s'est déplacé jusqu'au domicile de son joueur pour s'entretenir avec lui.

Et avec moult hésitations, Antoine Griezmann a donc pris la décision de rester à Madrid plutôt que de rejoindre la troupe d'Ernesto Valverde et de se frotter à la concurrence des Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho ou Ousmane Dembélé. "Au club, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que l'équipe continue de grandir, c'est incroyable. Ils font beaucoup d'efforts, je dois dire aux gens que je veux rester", se justifie ainsi le leader offensif des Bleus.