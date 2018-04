FC Barcelone : Iniesta confirme son départ à la fin de la saison !

Comme Unai Emery au PSG, la nouvelle ne constitue pas non plus une surprise à Barcelone. L'émotion est néanmoins à son comble en Catalogne. Et pour cause... A 33 ans, Andres Iniesta (125 sélections, 13 buts) a confirmé ce vendredi, à la mi-journée, ce que tout le monde attendait depuis maintenant plusieurs semaines.

"C'est ma dernière saison ici."

A l'occasion d'une conférence de presse suivie par une foule de journalistes, accourus pour recueillir les confessions du génial champion du monde, mais aussi devant sa famille, son staff et ses coéquipiers, le maître à jouer et capitaine du Barça n'a pu retenir ses larmes en annonçant: "C'est ma dernière saison ici." Comme s'il ne parvenait pas à se résoudre à cette décision, alors que son contrat à vie, paraphé en octobre dernier, lui laissait l'opportunité de prolonger l'aventure. D'une manière égoïste, ce qui ressemble si peu à ce joueur exceptionnel, dévoué à l'institution.

"Un jour très difficile pour moi"

"C'est une décision très réfléchie, au niveau interne avec le club et au niveau familial, a enchaîné avec difficulté et des trémolos dans la voix le Catalan, contraint même de faire des pauses pour aller au bout de ses explications. "Après 20 ans passés ici, je comprends ce que signifie être joueur de cette équipe, qui est pour moi la meilleure du monde. Je connais la responsabilité d'être capitaine de cette équipe. Mais je sens que dans le futur, je ne pourrais pas donner le meilleur de moi, tant au niveau physique que mental, avoue-t-il, forcément lucide. C'est un jour très difficile pour moi, car j'ai toute ma vie ici."

PSG - Emery rend hommage à Iniesta :

Une émotion poignante de la part de ce géant du jeu, dont l'amour pour son club se sera traduit par la conquête de 31 trophées durant donc 16 saisons chez les professionnels (il avait intégré la Masia dès l'âge de 12 ans). Un palmarès exceptionnel auquel il ajoutera une dernière ligne avec un 9ème titre de champion d'Espagne.

Avec son club de toujours, l'international espagnol (125 sélections, 13 buts) aura notamment remporté 8 Liga, 4 Ligue des Champions et 5 Coupe du Roi. Avec la Roja, le Catalan aura conquis l'Euro 2008 et 2012 et la Coupe du Monde 2010. Désormais, la suite de sa carrière pourrait se dérouler en Chine, où l'équipe de Chongqing serait en pole position pour s'attacher ses services.