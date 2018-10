Le FC Barcelone a disputé, face à l'Inter Milan (2-0), son premier match sans Lionel Messi qui s'est cassé le bras le week-end dernier. Et force est de constater que les Blaugrana ont trouvé les solutions pour garder leur efficacité. "Il y avait beaucoup d'attente pour voir comment on jouerait sans lui, c'était dans la tête de tout le monde et cela s'est noté dans l'ambiance. Mais on a bien répondu", a expliqué Valverde pour le Mundo Deportivo.