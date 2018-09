De passage en conférence de presse ce mardi à la veille de la rencontre entre le Barça, Ernesto Valverde est revenu sur les résultats du trophée The Best et plus particulièrement sur la cinquième place de Lionel Messi.

"Chacun aura son opinion, j'ai la mienne et ce n'est pas le moment de comparer les joueurs les uns avec les autres, mais pour nous, le meilleur c'est Leo", a ainsi expliqué l’entraîneur catalan dans des propos relayés par Mundo Deportivo.

Et le technicien espagnol de poursuivre en maniant l’ironie. "Un prix appelé "The Best" et le meilleur n'est même pas là...", a-t-il en effet ajouté.