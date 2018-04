Zidane, le camouflet au Barça

Certains supporters du Real Madrid seront partagés dimanche après-midi lors du derby face à l’Atlético. Car si une victoire permettrait au club merengue (3e de Liga) de revenir à un petit point de son voisin (2e), il offrirait aussi un boulevard vers le titre au grand rival barcelonais.

Un nouveau sacre qui ne fait toutefois guère de doute, le FC Barcelone, dernier club européen invaincu dans son championnat, possédant actuellement neuf points d’avance sur les Colchoneros. Et alors que se profile un nouveau Clasico lors de la 36e journée, le 6 mai prochain, Zinedine Zidane a d’ores et déjà prévenu que les Madrilènes ne feraient pas de haie d’honneur à leurs rivaux, comme le veut pourtant la tradition.

"Je ne sais pas combien de fois vous allez me poser la question, mais la réponse est très claire. On ne la fera pas, c’est tout, a déclaré le technicien français samedi en conférence de presse. C’est ma décision. (…) Le Barça a brisé la tradition." Une référence au refus des Catalans de faire une haie d’honneur aux joueurs de la Casa Blanca en décembre dernier, après leur triomphe au Mondial des clubs. Et Zidane ne l’a, visiblement, toujours pas digéré…