Zidane: "Il est temps de changer"

Une troisième Coupe aux grandes oreilles soulevée et puis s’en va ! Cinq jours après le nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des champions, samedi contre Liverpool (3-1), Zinedine Zidane a annoncé son départ du banc de touche des Merengues, ce jeudi, lors d’une conférence de presse organisée en urgence, aux côtés d’un président Florentino Pérez sous le choc de cette "décision inattendue".

"J'ai pris la décision de ne pas continuer en tant qu'entraîneur du Real Madrid. C'est un moment rare, important, mais cette équipe a besoin d'un changement pour continuer à gagner. L’équipe a besoin d'un autre discours et d'une autre méthodologie de travail. J'aime beaucoup le Real Madrid et le président. Je pense que c’est le moment d’arrêter d’être l’entraîneur du club", a ainsi expliqué "Zizou".

Beaucoup de personnes ne comprendront pas

Il a ensuite tenté de justifier son choix, lui qui était sous contrat jusqu'en 2020: "La décision est claire. Beaucoup de personnes ne comprendront pas, mais, pour moi, il est temps de faire un changement". Le coach des Merengues avait déjà lancé un pavé dans la marre en février dernier, lorsqu’il avait affirmé, devant les médias, que son travail quotidien était "extrêmement fatiguant" et que le club "aura besoin d’un changement un jour ou un autre".

Zinédine Zidane l’assure néanmoins, il ne fait pas ses adieux à la Casa blanca, il reviendra un jour. "Bien sûr, ça peut être plus tard. Madrid m’a tout donné, je serai là, près de ce club toute ma vie", clame l’emblème des Galactiques des années 2000. Meneur de jeu de l’équipe de 2001 à 2006, il a ensuite été conseiller du président Pérez et directeur sportif, avant d'entraîner la Castilla à partir de juin 2014 et d'être promu en équipe première en janvier 2016. Son bilan est donc exceptionnel, avec trois Ligues des champions remportés, la Liga 2017 ou encore deux Coupes du monde des clubs.