Villlareal domine le Celta, Bacca étincelant

Villareal s'est imposé ce samedi dans son antre de l'Estadio de la Céramica contre le Celta Vigo dans le cadre de la 35e levée de Liga (4-1) et effectue une excellente opération dans la course aux places européennes. Le Sous-Marin jaune, 6e, a refoulé à 9 longueurs un rival direct qui pouvait revenir à 3 points. En plus de recoller à 2 unités du Betis Seville (5e), Villareal a également pris provisoirement 6 points d'avance sur Getafe (7e) et le FC Seville (8e).

L'attaquant colombien Carlos Bacca a signé de son empreinte ce match car il a guidé à lui seul les siens vers le chemin du succès grâce à son triplé inscrit en seulement 25 minutes en première période (13e, 35e, 38e). Son coéqupier Samu Castillejo a scellé le score final dans les arrêts de jeu (4-1, 90e+3). En première période, Pione Sisto avait redonné espoir aux Galiciens, le temps d'une minute, en égalisant à 1-1 (34e). Une minute avant le second but de la star du jour, Carlos Bacca.