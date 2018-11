Valverde défend encore Dembélé

Contrastée, voilà un mot qui colle bien à la saison d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone. L'attaquant blaugrana est régulièrement pointé du doigt par la presse espagnole pour son indiscipline. Il est souvent laissé de côté par Ernesto Valverde lors des grands rendez-vous du Barça en Liga et en Ligue des champions. Mais le champion du monde tricolore n'est pas au fond du gouffre. Et il continue de croire en son football.

Samedi soir, Dembélé n'était bien sûr pas titulaire lors du choc entre l'Atlético et le champion d'Espagne en titre. Mais son entrée en jeu à la 80e minute fut décisive. Buteur égalisateur, l'ancien attaquant de Dortmund a sauvé (avec Lionel Messi) la soirée des Catalans, lesquels ont bien failli céder leur première place aux Matelassiers. L'agence de statistiques Opta a d'ailleurs rappelé après le match que les 5 buts du Français en Liga ont amené 7 points au Barça cette saison. Aucun joueur n'a eu autant d'incidence par ses buts de l'autre côté des Pyrénées.

This season, @Dembouz keeps coming up clutch for Barcelona pic.twitter.com/Ibs30m6FNU